Beschluss des Wegberger Stadtrats : Café in der Mühle hat neuen Betreiber

Michael Stock (l.) freut sich, dass das Café in der Mühle mit Gastronom Angelo Longo einen neuen Betreiber gefunden hat. Durch ein neues Konzept hat das Café auch an Wochenenden geöffnet. Foto: Kurt Lehmkuhl

Wegberg Stadtrat stimmte für den einzigen Bewerber aus Wegberg: Gastronom Angelo Longo übernimmt die Regie im ehemaligen Samocca.

Von Kurt Lehmkuhl

Ab dem 1. Januar hat der gastronomische Betrieb in der Wegberger Mühle einen neuen Verantwortlichen: Antonio Longo, der seit Jahrzehnten in Wegberg ein Eiscafé betreibt, übernimmt dann die Regie. Der Inhaberwechsel wurde erforderlich, nachdem die Lebenshilfe ihr Café Samocca aufgegeben hat. Ursprünglich endete der Pachtvertrag mit der Stadt Wegberg erst am 29. Februar 2020. Jetzt hat die Stadt einen „langfristigen Pachtvertrag“, so Bürgermeister Michael Stock, zum Jahreswechsel mit dem neuen Betreiber abgeschlossen. Nach der Ausschreibung war eine fünfjährige Laufzeit mit der Option einer Verlängerung vorgesehen.

Zuvor hatte der Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung mit großer Mehrheit der Verpachtung an Longo zugestimmt. Es hatten sich fünf Bewerber gemeldet, nachdem die Stadtverwaltung die Gastronomie in der Wegberger Mühle ausgeschrieben hatte. „Wichtig war uns dabei, dass der zukünftige Betreiber den Bistro-Charakter des Mühlen-Cafés aufrechterhält“, meinte Ulrich Lambertz, bei der Stadt Wegberg für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Ein Gremium hatte die fünf Bewerbungen geprüft und sich für Longo ausgesprochen. Diesem Vorschlag folgte die Verwaltungsspitze in ihrer Beschlussempfehlung an den letztendlich entscheidungsbefugten Stadtrat. „Longo war unser Favorit“, meinte Stock. Mit seinem Konzept habe er auch den Stadtrat überzeugen können. Obendrein sei er der einzige Bewerber aus dem Wegberger Stadtgebiet gewesen. Die anderen seien „aus der Region“ und hätten zum Teil gar keine gastronomischen Kenntnisse gehabt.

Info Weiterbeschäftigung für ehemalige Mitarbeiter Auch wenn das Café der Lebenshilfe in Wegberg, das Samocca, schließt, werden die bisherigen Mitarbeiter nicht ohne Arbeit sein. Sechs Menschen mit Behinderungen und vier Angestellte waren dort tätig. Die Lebenshilfe im Kreis Heinsberg wird sie in anderen Einrichtungen unterbringen. Die Lebenshilfe bedauert zwar die Aufgabe ihres Cafés, sah sich aber aus wirtschaftlichen Gründen dazu gezwungen.

Longo, der sein Eiscafé als Familienbetrieb führt, wird dieses Konzept auch auf das „Café Longo“ in der Wegberger Mühle übertragen. „Aber es wird kein Eiscafé sein, so wie sie bekannt sind.“ Selbstverständlich werde das Eis ein wesentlicher Bestandteil des zukünftigen Angebots sein, aber es sollen auch der übliche Cafébetrieb mit Kaffee und Kuchen stattfinden sowie kleine Mahlzeiten angeboten werden. Der Übergang von der Lebenshilfe zum neuen Betreiber wird zwar nahtlos sein, aber er wird mit einer vorübergehenden Schließung des Cafés verbunden sein. „Ich werde eine neue Theke einbauen“, verrät der Endfünfziger Longo. Sie werde in Italien hergestellt und Anfang des Jahres eingebaut. Mitte/Ende Februar wird dann das Café Longo öffnen.

Zur optischen Veränderung des Inneren und zur Überarbeitung des Speisenangebots tritt noch eine dritte Änderung: die Öffnungszeiten. „Wir haben Wert darauf gelegt, dass das Café in der Mühle auch am Wochenende für Besucher offensteht“, sagte Lambertz. Immerhin sei die Wegberger Mühle ein touristischer Anziehungspunkt und eine Anlaufstelle für viele Radfahrer und Wanderer. Da sei es unglücklich, dass ausgerechnet an Samstagen oder Sonntagen das Samocca geschlossen habe. „Das wird jetzt anders“, versichert Stock. Das Konzept von Longo sieht zum einen die Öffnung an den Wochenenden vor und zum anderen längere Öffnungszeiten als bisher an allen Tagen. Der räumliche Umfang mit den 23 Sitzplätzen im Inneren und den rund 40 Plätzen im Außenbereich ändert sich nicht. „Wir sind froh, dass wir diesen Treffpunkt für viele Menschen weiter anbieten können“, sagte der zufriedene Bürgermeister. „Und wir werden jetzt wahrscheinlich noch mehr Besucher der Mühle an den Wochenenden begrüßen können“, ergänzte Lambertz.