Karitative Südafrika-Fans Aus der Wegberger AG All4All wird ein Verein

All4All wird in den kommenden Wochen vielen Bürgerinnen und Bürgern bei den zahlreichen Veranstaltungen in und um Wegberg begegnen. Zum Beispiel haben sie das Catering für den Elternsprechtag an der Grundschule übernommen und werden dies auch beim Tag der offenen Tür am 2. Dezember tun. Die Highlights unter den Veranstaltungen werden für die Beteiligten die All4All-Verkaufsstände auf dem Wegberger Adventsmarkt und auf dem Beecker Weihnachtsmarkt „Beeck leuchtet“ sein. An zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden – in Wegberg am 2. und 3. Dezember und in Beeck am 9. und 10. Dezember – bietet All4All südafrikanische Produkte und eigene Waren wie das AG-eigene Curry und T-Shirts zum Verkauf an.