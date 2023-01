Umweltschützer protestieren Ärger wegen gefällter Bäume in Wegberg

Baumfällungen im Wegberger Stadtpark sorgen derzeit für Aufregung: Nachdem die Stadtverwaltung am Mühlenweiher mehrere Bäume gefällt hatte, gehen nun Naturschützer auf die Barrikaden: Der Nabu Wegberg und die Initiative „Do it for Nature“ laden am Sonntag um 13.30 Uhr zu einer Mahnwache am Weiher ein. Sie werfen der Stadt nicht nur mangelnde Kommunikation, sondern auch unnötige Naturzerstörung vor. „Die Baumfällaktion in diesem Umfang ist durch nichts zu rechtfertigen“, sagte Mitinitiator Frank Krekelberg unserer Redaktion. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, seien die Rodungen „einzelner Bäume“ aus Gründen der Verkehrssicherheit notwendig gewesen, zudem seien auch wegen der geplanten Renaturierung der Schwalm einige Fällungen erforderlich gewesen. Hier wolle der Schwalmverband große Flächen entsiegeln. Neue Bäume sollen gepflanzt werden.