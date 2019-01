Wegberg: Ältere Dame wurde Opfer eines Trickdiebstahls

Wegberg Eine 88-jährige Wegbergerin wurde am Freitagvormittag gegen 11 Uhr in Arsbeck Opfer eines Trickbetrugs. Die Täterin simulierte, taubstumm zu sein.

Wie die Polizei mitteilte, hatte die Seniorin eine Bankfiliale an der Heuchterstraße verlassen und sich in ihr Auto gesetzt. Offensichtlich war sie beobachtet worden, denn danach öffnete eine ihr unbekannte Frau die Beifahrertür des Wagens. Die Frau hielt der Seniorin eine Liste vor und gab ihr zu verstehen, dass sie offensichtlich taubstumm sei und Geld sammeln würde. Die hilfsbereite Wegbergerin gab der Unbekannten einen Geldschein und trug ihren Namen in die Liste ein. Dann ging die Frau um den Wagen herum und öffnete die Fahrertür. Nun drängte sie die 88-Jährige dazu, auch noch eine Nummer in die Liste einzutragen und kam ihr dabei sehr nahe. Schließlich verschwand die Frau und die Wegbergerin musste kurze Zeit später feststellen, dass aus ihrer Handtasche die Bankkarte und Auszüge gestohlen worden waren.