Vorweihnachtliches Adventszeit in Wegberg Adventssause bei Erika & Friends

Die Adventssause ist gleichzeitig ein Tag der offenen Tür, an dem alle interessierten Menschen die Tiere und auch die Vereinsmitglieder von Erika & Friends kennenlernen können. „Selbstverständlich können an dem Tag auch die Kühe und die anderen Tiere gestreichelt und gefüttert werden“, verspricht Sabrina Hötz. Diverse Aussteller aus der Region präsentieren Selbstgemachtes aus den Bereichen Handarbeit, Floristik, Lebensmittel und Accessoires. Erikas Adventssause ist eine Veranstaltung für den guten Zweck. Der Verein freut sich auf zahlreiche Besucher. Zu finden ist der Gnadenhof an der Rickelrather Straße 30 in Schwaam. Parkplätze sind vorhanden.