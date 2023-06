Zusammenstoß in Wildenrath 86-Jährige nach tödlichem Unfall verurteilt

Nach einem tödlichen Unfall in Wegberg muss eine Seniorin aus Erkelenz eine Geldstrafe bezahlen. Im vergangenen September war die damals 85-Jährige mit zwei weiteren Frauen in ihrem Mercedes auf der K29 von Tüschenbroich in Richtung Petersholz unterwegs. Laut Anklageschrift soll die Fahrzeugführerin in einer Rechtskurve zu sehr in Richtung der Fahrbahnmitte gefahren sein. Daraufhin habe sie nach rechts gesteuert, geriet jedoch zu nah an den rechten Fahrbahnrand. In der Folge habe die Angeklagte so intensiv nach links gelenkt, dass sie auf die linke Fahrbahn gekommen und dort mit einem anderen Pkw zusammenstieß. Der 64-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos starb anschließend im Klinikum Aachen.