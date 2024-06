Kampfkunst in Wegberg „8 Limbs Ahead“ bieten Kampfsportlern ein Forum

Bis zu fünf Mal in der Woche können die Vereinsmitglieder in der rund 450-Quadratmeter-Halle an der Hospitalstraße trainieren. Sogar einen Boxring nennt der Verein sein eigen – und darauf ist Marvin Schippers sehr stolz. Nach dem ausgiebigen Aufwärmen, das so manch unsportlicheren Menschen schon an seine Grenzen bringen könnte, geht es meist ins Pratzen- oder Paartraining. Der Umgang miteinander ist stets respektvoll und freundschaftlich, jeder hilft jedem. „Man lernt viel über sich selbst, durchs Training schon, aber besonders durchs Kämpfen. Dazu muss man vor allem sich selbst erst mal besiegen – oder sagen wir mal, das Ego“, sagt Schippers und lacht. Oft gehe das mit Verzicht einher: auf Partys, langes Aufbleiben oder den Nachtisch. „Und jeder Kämpfer kennt es: Keine Vorbereitung läuft ganz glatt, Erkältungen, Verletzungen, Extra-Schichten, Arbeit und so weiter. Es gibt oft genug Ausreden, nicht anzutreten. Aber da trennt sich die Spreu vom Weizen.“ Der Kampfsporttrainer, der Vollzeit bei Juwelier Weißgerber in der Wegberger Innenstadt arbeitet, weiß: „Jeder der in den Ring steigt, hat seinen Kampf schon vorher bestritten, und hat Respekt verdient. Entweder man gewinnt oder man lernt.“