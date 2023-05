Konzerte in der Mühlenstadt Wegberg Das hat der NEW-Kultursommer zu bieten

Am ersten Wochenende im August gibt es einen weiteren musikalischen Doppelpack. Samstag, 5. August, wird es in der Mühlenstadt laut mit „High Voltage“ aus den Niederlanden und Belgien, die nach eigenen Angaben wahrscheinlich die beste AC/DC Tribute Band sein soll. Am Tag darauf, am 6. August wird es ab 15.30 Uhr dann wieder besinnlicher. Das Singer und Songwriter Duo „Volke“ aus Großbritannien ist zu Gast beim NEW Kultursommer. Den Abschluss im August macht am Sonntag, den 20., ab 15.30 Uhr das Blues-Rock Duo „Rob & Paddy“. Mit Unplugged-Hits von The Who, Bob Dylan, Johnny Cash, Bruce Springsteen, Eric Clapton und ZZ Top.