Platz für knapp 1000 Menschen Warum die Flüchtlingsunterkunft in Petersholz seit Monaten leer steht

Nahezu alle Kommunen ächzen derzeit unter der hohen Zahl der Flüchtlinge, für die sie Wohnraum schaffen müssen. Mehr als 900 sind es derzeit (Stand: Ende Oktober) allein in Erkelenz, knapp 600 in Hückelhoven und rund 200 in Wegberg (Stand: Mitte September). Umso mehr verwundert vor diesem Hintergrund die Nachricht, dass die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Wegberg-Petersholz, in der zuletzt Platz für etwa 1000 Geflüchtete war, seit April leer steht. Das bestätigt die Bezirksregierung Köln auf Anfrage unserer Redaktion.