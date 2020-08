Feuerwehr Wegberg : Drei völlig verschiedene Einsätze für Löschzug 3

Die Feuerwehrleute konnten in Arsbeck keine Kohlenmonoxid-Belastung feststellen. Foto: Feuerwehr Wegberg

Wegberg Am Sonntagabend musste der Löschzug 3 zu drei Einsätzen ausrücken. Gemeldet wurden eine Kohlenmonoxid-Warnung, ein Brand in einem Garten sowie ein verunfalltes Reh.

Gleich drei Einsätze hatten die Feuerwehrleute aus Wildenrath und Arsbeck (Löschzug 3) am Sonntagabend. Wie Feuerwehrsprecherin Lena Graab berichtet, wurde der Feuerwehr um 21.11 Uhr gemeldet, dass ein Kohlenmonoxid-Warnmelder (CO-Warner) neben einer Gastherme im Dachgeschoss einer Doppelhaushälfte am Boschkampweg in Arsbeck Alarm geschlagen hatte. Die Feuerwehrleute kontrollierten unter Atemschutz die Dachböden sowie die oberen Räume beider Häuser mit einem Gaswarngerät, konnten jedoch kein Kohlenmonoxid entdecken.