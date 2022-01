Route führt an Schloss Tüschenbroich vorbei : Wanderungen im Naturpark Schwalm-Nette

Route führt an Schloss Tüschenbroich vorbei

Wegberg Neben einer Wanderung für Hund und Halter gibt es eine Führung rund um Schloss Tüschenbroich. Alwine Storms berichtet über die Sagen, die sich um die im Wald gelegene Ulrichskapelle ranken.

Am Sonntag, 16. Januar, bietet der Naturpark Schwalm-Nette eine Wanderung in und um Tüschenbroich an. Die Naturschutzbeauftragte Gisela Messing begleitet die Wanderer von 11 bis 16 Uhr. Die sechs bis acht Kilometer lange Strecke führt zur Motte, zur Schwalmquelle und weiter über die Bischofsmühle zum Klompenberg.