Wegberg : Winterwanderung mit Lamas

Mit den Lamas geht es unter Leitung von Sabine Höfer (verdeckt) durch den Dalheimer Wald. Foto: Laaser, Jürgen (Archiv)

Wegberg Mit Lamas durch den Wald – das ist eine ganz besondere Erfahrung und bleibt allen, die das schon erlebt haben, lange in Erinnerung. Landschaftsführerin Sabine Höfer lädt wieder zu einer Tour mit ihren sanften flauschigen Begleitern ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Naturpark Schwalm-Nette weist auf die nächsten Veranstaltungen hin: Zu einer Winterwanderung lädt Natur- und Landschaftsführerin Sabine Höfer ein. Sie begleitet die Gruppe am kommenden Sonntag, 19. Januar, in der Zeit von 10.30 bis 13 Uhr mit ihren Lamas. Die Route führt durch eine abwechslungsreiche Landschaft und teilweise über einen Premiumwanderweg. Das Wandern mit Lamas ist ein besonderes Erlebnis, da die Tiere mit ihrer sanften Ausstrahlung beruhigend wirken. Wer Lust hat mitzugehen, kann sich bei Sabine Höfer unter der Telefonnummer 02436 339795 anmelden. Die Teilnahme kostet zwölf Euro pro Person und zehn Euro für NABU-Mitglieder. Treffpunkt ist am Parkplatz an der Dalheimer Kirche, Rödgener Straße in Dalheim. Feste Schuhe und wetterfeste Kleidung sind Voraussetzung.

Wer Lust hat, sich für einige Stunden aus dem Alltag auszuklinken und seine Kreativität in der Natur entdecken möchte, kann dies beim Malen und Experimentieren mit Naturmaterialien. Unter Anleitung von Künstlerin Hildegard Burggraef können sich Interessierte am Samstag, 18. Januar, von 10 bis 16 Uhr kreativ austoben und einmal etwas Neues ausprobieren. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, die Dozentin vermittelt die Grundlagen des Malens und Zeichnens je nach Wissensstand. Die Veranstaltung findet statt in der Naturschutzstation Haus Wildenrath, Naturparkweg 2 in Wildenrath. Die Teilnahme kostet 40 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich. Genauere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0177 7751006. Bei schönem Wetter geht es nach draußen.

Wer gerne in der freien Natur arbeitet und einen Teil seiner Freizeit für eine gute Sache einsetzen möchte, ist ebenfalls richtig beim Naturpark Schwalm-Nette. Am kommenden Samstag, 18. Januar, steht von 10 bis 15 Uhr ein gemeinsamer Arbeitseinsatz auf dem Programm. Das Team der Naturschutzstation Haus Wildenrath, Naturparkweg 2 in Wegberg-Wildenrath, freut sich über Verstärkung. Ob Zäune reparieren, Hecken schneiden oder im Obstgarten arbeiten, es gibt immer viel zu tun. Nach getaner Arbeit belohnt alle ein gemeinsames Essen. Wetterfeste Kleidung und feste Schuhe werden vorausgesetzt. Wer mal reinschnuppern möchte, kann sich anmelden bei Kevin Hayes unter der Telefonnummer 02432 933400 oder per E-Mail an kevinhayes1960@gmx.de.

Bei einem Vortrag des Naturparks Schwalm-Nette am Dienstag, 21. Januar, stellt Alexander Terstegge von der Naturschutzstation Haus Wildenrath das Leben der Schleiereule vor. Die Schleiereule ist eine heimliche Bewohnerin von alten Bauernhöfen und Kirchen. Sie ernährt sich hauptsächlich von Mäusen und brütet in offenen Scheunen und Kirchtürmen. Die Teilnehmer des Vortrags von 19 bis 20.30 Uhr im Haus Wildenrath, Naturparkweg 2 in Wildenrath, erfahren Besonderheiten und mögliche Maßnahmen zum Schutz des Greifvogels. Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 02432 933415 oder per E-Mail an terstegge@naturschutzstation-wildenrath.de.

(hec)