Presbyter Walter Gans aus Wegberg : Wegbegleiter bei glatter See und im Sturm

Wegbegleiter bei glatter See und im Sturm

Wegberg Walter Gans ist seit 40 Jahren Mitglied des Presbyteriums der evangelischen Kirchengemeinde Wegberg. „Das schaffen nur ganz wenige“, meint Pfarrer Christian Puschke. Erlebnisse gibt es aus dieser Zeit viele.

Auf einer Friedensdemo sprach er ihn an. Ob er sich vorstellen könne, im Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde mitzuarbeiten, wollte der damalige Pfarrer Helmut Spree von Walter Gans wissen. Das war 1982, und der junge Lehrer sagte dem Geistlichen zu. Nach seiner Wahl trat er am 11. Juli ins Presbyterium ein, dem Walter Gans jetzt seit vier Jahrzehnten angehört. „Damals war die Friedensbewegung sehr stark“, erinnert sich der heute 69-Jährige. Auch Gans trat dafür ein, bemerkte aber gleichzeitig, wie sehr Pfarrer Spree wegen seines politischen Engagements angegangen wurde. Es ging sogar so weit, dass das Presbyterium aufgelöst wurde und Neuwahlen anstanden. „Damals wollte man erreichen, dass Pfarrer Spree geht, weil er vielen zu politisch war. Da war eine kleine Minderheit, die ihn aktiv absetzen wollte. Es gab eine regelrechte Kampfabstimmung“, erzählt der Presbyterium-Jubilar rückblickend, „Ich wollte ihn unterstützen.“