Tag der offenen Tür in Dalheim-Rödgen Waldorfschule gibt vielfältige Einblicke

Besuchende können sich in den Fachräumen von unter anderem Naturwissenschaften, Kunst, Englisch, Französisch über den Ablauf des Unterrichts, Forst- und Sozialpraktika sowie weitere Projekte und Arbeitsgemeinschaften informieren. Am Infostand beantworten Eltern und Schüler alle Fragen zur Schulorganisation, Quereinstieg, Elternarbeit etc. Schüler der Oberstufe freuen sich darauf, Interessierten bei Schulführungen zusätzlich zu den Schulgebäuden den Schulgarten und die von den Schülern betreuten Schafherde zu zeigen. In der Mensa erwartet die Besuchenden ein abwechslungsreiches Buffet aus selbst gebackenem Kuchen, Salaten und Herzhaftem. Getränke stehen in der angrenzenden Caféteria bereit.