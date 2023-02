Waldorfschule in Rödgen „In dieser Schule sind Lehrer und Schüler Freunde“

Luca, einer der „Schulführer“ an diesem Tag der offenen Tür, gut erkennbar an dem gelben T-Shirt, erzählt von den vielen Praktika, die seine Mitschüler und er zwischen der 7. und 11. Klasse machen. So zum Beispiel würden sie für vier Wochen auf Demeter-Bauernhöfen, auch in Schweden oder Portugal, arbeiten. Und damit die Schüler das dabei Erlebte nicht nur für sich behalten, machen sie, wieder zurück in der Schule, eine ausführliche Präsentation in der Aula und berichten über ihre Erfahrungen.