„Poesie“ für den Gaumen : Waldorfschule im Kreis Heinsberg feiert Apfelfest

In der Freien Waldorfschule in Dalheim-Rödgen drehte sich alles um den Apfel. Besucher lernten die Schulräume näher kennen. Foto: Armin Jackels

Dalheim-Rödgen Besucher der Freien Waldorfschulen konnten beim Apfelfest 50 verschiedene Sorten der Frucht in Augenschein nehmen – und natürlich auch probieren. 2023 soll die Schule erweitert werden.

Schüler der ersten Klasse eröffneten das Apfelfest musikalisch mit französischen Liedern. Danach strömten die Besucher in die Klassen- und Werkräume oder verteilten sich auf dem Schulhof, Garten und restlichem Freigelände. In den Klassenräumen der Unterstufe wurde offener Unterricht angeboten. Pädagogische Ausstellungen und Aktivitäten in den Werkräumen ergänzten das Programm. In der Schreinerei wurde mit Holz gewerkelt, gesägt und gefeilt. Gleich nebenan im Handarbeitsraum wurde gestrickt, gehäkelt und gestickt. In einem der Flure konnten Besucher Blumensamen aus dem Schulgarten kaufen.