Wegberg vor der Bürgermeisterwahl Das sind die Programme von Johnen und Pape

Schaut man sich die Wahlprogramme der beiden Hauptkandidaten für die Wahl zum Bürgermeister der Stadt Wegberg, die am Sonntag, 18. Februar, stattfindet, an, so stellt man fest, dass sich Marcus Johnen (CDU) und Christian Pape (parteilos) in vielen Punkten einig sind. Beide haben die neuralgischen Punkte der Mühlenstadt erfasst und sich konkrete Gedanken zu Problemlösungen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten gedacht. Ein Überblick.