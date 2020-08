Zukunft des Wegberger Tisches : Initiative wirft Linken Wahlkampfmanöver vor

Wegberg Die Initiative „St. Martin hilft“ sieht sich nach einem Besuch der Linken beim Wegberger Tisch zu einer Stellungnahme veranlasst.

Die Wegberger Initiative „St. Martin hilft“ weist darauf hin, dass die Pfarrei St. Martin den Wegberger Tisch bereits seit vielen Jahren unterstützt. Die Initiative sieht sich zu der Stellungnahme veranlasst, nachdem Rüdiger Birmann, Bürgermeisterkandidat der Partei „Die Linke“ in Wegberg, angekündigt hat, sich zur Lösung der anstehenden Probleme bei dem Wegberger Tisch für eine Hilfe durch die Initiative „St. Martin hilft“ der katholischen Pfarrei St. Martin Wegberg einzusetzen und die Organisation unter den Schutzschirm der katholischen Kirche Wegberg stellen zu wollen.

„Die katholische Pfarrei Wegberg und die Initiative ,St. Martin hilft’ stellen klar, dass Sie politisch neutral sind und die Einbindung in den Wahlkampf oder in Wahlkampfthemen ablehnen“, erklären Projektleiter Willibert Jansen und Diakon René Brockers vom Koordinatorenteam der Initiative. Die Pfarrei St. Martin Wegberg unterstützt den Wegberger Tisch, in dem sie ihm Räume im Wegberger Kloster zur Umsetzung des Hilfsangebotes und als Anlaufstelle für Bedürftige kostenfrei zur Verfügung stelle.