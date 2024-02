Bürgermeisterwahl in Wegberg „Wir entscheiden uns für Kompetenz und Erfahrung“

Am Sonntag wird in Wegberg ein neuer Bürgermeister gewählt. Vor kurzem hatten die Parteien SPD, Grüne, FDP, Freie Wähler und Vamos Wegberg noch einmal erklärt, warum sie dem parteilosen Christian Pape den Rücken stärken. Als einzige andere Fraktion hat sich hingegen Aktiv für Wegberg hinter den CDU-Kandidaten Marcus Johnen gestellt. Auch die Fraktion macht nun noch einmal klar, warum das so ist. „Auf den künftigen Bürgermeister kommt einiges zu. Deswegen stellen wir uns mit Marcus Johnen hinter jemanden, der Erfahrung in der Verwaltungsarbeit hat. Eine Verwaltung ist kein Unternehmen und auch nicht damit gleichzusetzen“, sagt Fraktionsvorsitzende Nicole von den Driesch.