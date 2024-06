Wasserqualtät in Wegberg Jede dritte Probe sprengt die Nitratgrenze

Harald Gülzow und der Ehrenamtler Helmut Hartmann vom VSR-Gewässerschutz beantworteten am Informationsstand viele Fragen von besorgten Brunnenbesitzern zu der Nitratbelastung und der Verwendung des Wassers. Die Brunnenwasserergebnisse vom diesjährigen Termin in Wegberg hat der Physiker Harald Gülzow bereits ausgewertet. In jeder dritten Probe aus den privat genutzten Brunnen stellte er eine Überschreitung von 50 Milligramm pro Liter (mg/l) Nitrat fest. Besonders erschreckend fand der Gewässerexperte die festgestellte Belastung in den Gartenbrunnen in Merbeck mit 156 mg/l Nitrat, in Wegberg mit 136 mg/l, in Gerderhahn mit 118 mg/l, in Arsbeck mit 102 mg/l, in Pongs mit 99 mg/l, in Schwanenberg mit 84 mg/l, in Brachelen mit 76 mg/l und in Klinkum mit 74 mg/l. Etwas weniger hoch belastet ist das Wasser in Hückelhoven mit 64 mg/l Nitrat und in Harbeck mit 54 mg/l im Grundwasser. Doch auch dort sieht Harald Gülzow noch Handlungsbedarf. Er betont, dass die Nitratrichtlinie dazu verpflichtet, eine Überschreitung des Nitratgrenzwertes von 50 Milligramm pro Liter im Grundwasser zu verhindern. „Im letzten Moment konnte gerade noch das Vertragsverletzungsverfahren mit hohen Strafzahlungen wegen der Nichteinhaltung der Richtlinie letztes Jahr abgewendet werden. Bis zur nächsten Überprüfung muss die Nitratbelastung deutlich sinken“, sagt Harald Gülzow. Am Kreiswasserwerk hingegen werden 10 mg/l Nitrat gemessen, wie der Geschäftsführer Daniel Nobis berichtet. „Die Kooperation mit den Landwirten besteht seit rund 30 Jahren. Es wird gezielt gedüngt, sodass die Nitratwerte gleich bleiben oder eher fallen“, ist seine Einschätzung. „Aber es ist ein langer Prozess“, räumt er ein.