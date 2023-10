Vortrag in Wegberg Damenfrisuren im Wandel der Zeit

Wegberg · Was hat sich auf Frauenköpfen in den letzten 200 Jahren getan? Dieser Frage hat sich Maria Tannhäuser vom Historischen Verein in Wegberg gestellt.

08.10.2023, 10:38 Uhr

Maria Tannhäuser sprach darüber, was sich im 19. und 20. Jahrhundert in Sachen Damenfrisuren getan hat. Foto: Renate Resch

Von Daniela Giess

Als das Ondulieren noch in Mode war: Locken oder Wellen mit Hilfe spezieller Brennscheren ins Kopfhaar einbringen. Emanzipierte Frauen, die sich die Haare abschnitten als sichtbares Zeichen ihrer Selbständigkeit. Blonde Zöpfe als neues Schönheitsideal während der NS-Zeit. Maria Tannhäuser, Historikerin und Schriftführerin im Historischen Verein der Mühlenstadt, nahm ihre Zuhörer mit auf eine ungewöhnliche Reise in die Vergangenheit. Im Rahmen der Geschichtswerkstatt referierte die Rickelratherin, die lange in Belgien lebte und vor einiger Zeit zurückgekehrt ist, zum Thema „Damenfrisuren im 19. und 20. Jahrhundert unter modischen, technischen, chemischen, religiösen und politischen Aspekten".