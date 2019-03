Heerlener Salonorchester Da Capo: Vorverkauf zum Muttertagskonzert beginnt

Wegberg Das Heerlener Salonorchester Da Capo gastiert am Muttertag (12. Mai) im Forum Wegberg.

Mit einem äußerst reichhaltigen Repertoire, welches teilweise aus originalen und teilweise eigenen Arrangements weltberühmter Melodien besteht, zaubert „Da Capo“ das Flair der Salons der 20er bis 50er Jahre in die Konzerthäuser. Seit der Gründung im Jahr 1985 hat sich das Orchester einen internationalen Ruf aufgebaut. Es ist in vielen Radiostationen zu Gast, hat Stars wie Marco Bakker auf Tourneen begleitet und CDs eingespielt. Auf den leider vor kurzem verstorbenen Leiter des Ensembles, Ernest Frissen, folgt als 1. Violine seine Tochter Nadia Frissen. Zu Gast sind in diesem Jahr die Sopranistinnen Carla Maffioletti und Jutta Maria Böhnert. Das Konzert wird von Carla Maffioletti, Constant Notten und Jan Knooren moderiert.

Eintrittskarten sind zum Preis von 14 Euro, ermäßigt 10 Euro, sowohl online unter www.ticketshop.nrw als auch an folgenden Stellen erhältlich: Buchhandlung Kirch und Reisebüro Scholz in Wegberg, Buchhandlungen Wild in Erkelenz und Hückelhoven, „Alles in Maaßen“ und Viehausen in Erkelenz, Buchhandlung Gollenstede in Heinsberg, Buchhandlung Lyne von de Berg und House of music in Geilenkirchen, im Bürger-Service-Center der Kreisverwaltung und bei der Volkshochschule in Heinsberg.