Vortrag beim Historischen Verein Wegberg : Die Zuckerrübe als regionale Bodenfrucht

Wegberg Traditionsreiche Betriebe wie die Holtumer Krautfabrik Spelten stellen seit mehr als hundert Jahren Rübenkraut her. Dabei wurde das Unternehmen in Holtum 2017 von der Grafschafter Krautfabrik Josef Schmitz KG übernommen.

Die Referentin legte dar, dass verschiedene Entwicklungen nötig waren, um die Bodenfrucht in heute bekannter Weise nutzen zu können. Die Zuckerrübe war bereits im 5. Jahrhundert vor Christus bekannt, wurde aber nicht zum Süßen verwendet. Ebenso spielte sie bei den Römern unter anderem als Heilmittel eine Rolle, und im Mittelalter wurde sie zur Fastenzeit mit gebackenen Fröschen als Fastenspeise gegessen. Seit dem 18. Jahrhundert kochten die Menschen die Blätter der Knolle und stellten aus der Rübe Alkohol her. In dieser Zeit war es dem Chemiker Andreas Sigismund Marggraf (1709 bis 1782) zu verdanken, dass Zucker aus der Wurzel extrahiert werden konnte. Franz Carl Achard entwickelte die Technik zur Herstellung von Zucker aus Zuckerrüben und eröffnete 1801 die erste Zuckerrübenfabrik, in der brauner Zucker mit bitterem Nachgeschmack hergestellt wurde. Besonders stark nachgefragt war dieser Zucker, als aufgrund der Kontinentalsperre Anfang des 19. Jahrhunderts die Einfuhr von Rohrzucker verboten war, berichtete Berghäuser, die an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Master-Studentin der Geschichtswissenschaft und zugleich Vereinsmitglied ist. Rohrzucker war in hiesigen Regionen seit den Kreuzzügen bekannt. Die eher übersichtliche Zahl von sechs großen Zuckerrübenfabriken in regionaler 200-jähriger Geschichte ist wohl dem langwierigen Prozess der Verarbeitung geschuldet.