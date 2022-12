Vorlesewettbewerb am Gymnasium Wegberg Jury muss schwierige Entscheidung treffen

Dann ging es in die zweite Runde – mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad. Denn diesmal mussten die beiden Jungen aus einem Kinderroman lesen, den sie bisher noch nicht kannten. „Beast and Bethany“ von Jack Meggitt-Phillips hieß das Buch. Es handelt es von einem Mann namens Ebenezer Tweezer, der seit 511 Jahren in Reichtum lebt und in seinem Haus ein gemeines, fieses Monster beherbergt. Dieses Biest erfüllt ihm jeden Wunsch, auch den Wunsch, sein Leben an jedem seiner Geburtstage um ein weiteres Jahr zu verlängern. Dazu muss Ebenezer aber die ungewöhnlichsten Gegenstände und Lebewesen heranschaffen, die das Monster dann gierig verschlingt.