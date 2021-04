Neuer Stützpunkt in Wegberg : Von der Pflege bis zur 24-Stunden-Rufbereitschaft

Neuer Stützpunkt in Wegberg

Die Leitung des neuen Pflegestützpunktes an der Fußbachstraße in Wegberg übernimmt Sabrina Peters. Foto: Heinrichs Gruppe

Wegberg Sabrina Peters leitet den neuen Pflegestützpunkt an der Fußbachstraße in Wegberg. Unterstützung wird auch bei der Antragstellung und Folgebegutachtung eines Pflegegrades geboten.

Die SZB Häusliche Krankenpflege, der ambulante Pflegedienst der Heinrichs Gruppe, hat einen neuen Standort in Wegberg eröffnet. Damit bietet die Heinrichs Gruppe in der Mühlenstadt neben dem Seniorenzentrum Wegberg und der Seniorenwohnanlage nun ein ganzheitliches Betreuungsangebot.

Viele Menschen möchten so lange wie möglich zu Hause wohnen. Damit dies auch im Fall einer Krankheit oder Pflegebedürftigkeit möglich ist, wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SZB Häuslichen Krankenpflege für eine möglichst gute Versorgung und liebevolle Betreuung zu Hause sorgen. Neue Leiterin des Pflegestützpunktes an der Fußbachstraße in Wegberg ist Sabrina Peters, Pflegefachkraft und langjährige Mitarbeiterin der SZB Häuslichen Krankenpflege.