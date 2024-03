Neue Filiale Volksbank in Wegberg eröffnet

In den Räumen dominieren die Volksbankfarben, dazu die Farbe Grün, zum Beispiel in einem großen Wandbild aus künstlichem Moos, das die Umrisse des Geschäftsgebietes der Volksbank Mönchengladbach eG zeigt. Sie findet sich auch in einer Sitzgruppe wieder, die zum Verweilen einlädt. Aber es gibt auch direkte Bezüge zur Geschichte der Stadt Wegberg. So hängen in einem Raum Fotos aus der glorreichen Vergangenheit der Wegberger Rennstrecke Grenzlandring.