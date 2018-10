Vogelzucht- und Vogelschutzverein 1975 stellt in Rath-Anhoven aus

RATH-ANHOVEN 245 exotische und einheimische Vögel präsentierten die Aussteller bei der Jahresschau des „Vogelzucht- und Vogelschutzvereins“ in Rath-Anhoven. Parallel zur Zucht nehmen sie sich heimischer Wildvögel an.

245 einheimische wie auch exotische Vögel empfingen Vogelliebhaber und Naturfreunde mit ihrem Gezwitscher am Wochenende im Pfarrheim in Rath-Anhoven. Der „Vogelzucht- und Vogelschutzverein 1975“ hatte zur Jahresausstellung eingeladen. Acht Aussteller präsentierten Vögel, darunter seltene exotische Vertreter aus der australischen, afrikanischen und asiatischen Vogelwelt, Cardueliden aus Europa und Südamerika sowie einheimische Körner- und Weichfresser.

Zu den heimischen Vertretern, die sich munter in ihren Volieren präsentierten, gehörten Bachstelze, Haus- und Gartenrotschwanz, Erlenzeisig, Stieglitz, Mönchsgrasmücke und Dompfaff. Gerade die Nachzucht dieser einheimischen Weichfresser sei aufwendig und an bestimmte Bedingungen geknüpft. „Sie ernähren sich zum Beispiel von kleinen Insekten, die man als Züchter teilweise heranzüchten muss“, erklärte Vereinsvorsitzender Hans-Josef Wackers.

In weiteren Volieren machte eine Vielzahl exotischer Sitticharten sowie Finken und Kanarien mit ihrem häufig auffällig gemusterten Gefieder die Besucher auf sich aufmerksam. Farbenprächtig präsentierten sich auch die südamerikanischen Feuerzeisige. Der Bestand der in Freiheit lebenden Tiere in Venezuela und Kolumbien ist stark gefährdet, weswegen diese Art, die zur Familie der Finken gehört, von Züchtern in großer Zahl nachgezüchtet wird.

Doch mittlerweile sind auch zahlreiche heimische Vogelarten bedroht, da sich ihr natürlicher Lebensraum verringert. Unter ihnen sind die Rauchschwalbe oder der Haussperling, der vielen als „Spatz“ bekannt ist. Ihre Nahrungsgrundlage geht zurück, und häufig mangelt es an Brutmöglichkeiten, da alte und morsche Bäume gefällt werden oder geeignete Brutnischen an Gebäuden fehlen. Zusätzlich machen ihnen ungünstige Witterungsverhältnisse zu schaffen. „Im vergangenen Jahr mangelte es an geeigneter Nahrung zur Jungenaufzucht, da durch die niedrigen Temperaturen im Frühjahr viele Insekten, Milben und kleine Spinnen weggefallen sind“, erläuterte Hans-Josef Wackers. „Das hat zu einem sehr schlechten Brutverlauf geführt.“ In diesem Jahr hätten die andauernde Hitzeperiode wie auch die Trockenheit den Vögeln zugesetzt. „Es fehlte ihnen an Wasser. Deshalb haben wir Trinkschalen für die Vögel aufgestellt, doch durch die extrem hohen Temperaturen waren diese oftmals binnen ein bis zwei Tagen ausgetrocknet und mussten neu befüllt werden. Solche Maßnahmen zum Naturschutz kommen viel zu kurz“, beklagte Hans-Josef Wackers.