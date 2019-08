Rath-Anhoven : Neue Majestäten aus einer Familie

Ralf Bertrams (v.l./Minister 2019), Rainer Voormanns (König 2020), Thorsten Hansen (König 2019) und Brudermeister Werner Thomaßen. Foto: Thorsten Hansen

Rath-Anhoven Der Vogelschuss war aus Sicht der St.-Rochus-Schützenbruderschaft Rath-Anhoven ein voller Erfolg. Mit einem Wortgottesdienst in der Rather Pfarrkirche starteten die Schützen in ihr Patronatsfest.

Der scheidende König Thorsten Hansen verabschiedete in seiner letzten Amtshandlung den langjährigen General Rolf Goldsmits in den Ruhestand und ernannte ihn zugleich zum Generalfeldmarschall.

Die Schützen und ihre Besucher trotzten beim musikalischen Frühschoppen, der durch den Musikverein Rath-Anhoven gestaltet wurde, dem Regen und wurden für ihr Warten belohnt, denn beim Vogelschuss gab es eine kleine Sensation.

Sämtliche Majestäten für das Jahr 2020, also König, Prinz und Schülerprinzessin, stammen aus der gleichen Familie: Zuerst holte Rainer Voormanns nach dem 30. Schuss den Königsvogel von der Stange. Sohn Matthias legte mit 16 Schuss beim Prinzenvogel nach. Ebenfalls nach 16 Schuss holte sich Tochter Katharina Voormanns die Schülerprinzessinnenwürde. Rainer Vormanns gehört zudem dem Grenadierzug der Bruderschaft an und unterstreicht damit das 25-jährige Zugjubiläum im nächsten Jahr.

(RP)