Auf dem Alten Friedhof in Wegberg : Viele Zuhörer erleben spannende „kriminelle Sommernacht“

Weit mehr als 100 Besucher kamen zur Lesung auf dem Alten Friedhof an der Bahnhofstraße in Wegberg. Foto: Kurt Lehmkuhl

Wegberg Nach der Lesung ist vor der Lesung, sagt sich Torsten Heiss nach der Veranstaltung auf dem Alten Friedhof an der Bahnhofsstraße in Wegberg. Dorthin hatte der Betreiber eines Bestattungsunternehmens im Rahmen seiner Kulturreihe zu einer „kriminellen Sommernacht“ eingeladen.

Weit über 100 Frauen und Männer pilgerten auf den ehemaligen Friedhof, um den kriminellen Kurzgeschichten und Gedichten zu lauschen, die der Hörbuchsprecher René Wagner und der Autor Kurt Lehmkuhl präsentierten. „Die Wegberger Sommernachtslesung hat das Zeug zu einer Kultveranstaltung“, hat Torsten Heiss erkannt. Immer mehr Besucher kommen schon frühzeitig mit Decken, Knabbereien und Getränken und verbringen einem gemütlichen Abend in großer und froher Runde. Alle hatten sich offensichtlich „nach ein wenig Kultur“ in dieser langen tristen Zeit gesehnt.

Wagner und Lehmkuhl konnten diese Sehnsucht stillen. Mal heiter, mal nachdenklich, mal verblüffend, mal rätselhaft entführten sie die Besucher in die Welt der Literatur. Es blieb nicht bei Mord und Totschlag, bei Eifersucht und Heimtücke. Auch ein ganz aktuelles Verbrechen hatten sie im Repertoire – mit einem Gedicht aus dem 70er Jahren! Darin wird das Verbrechen an der Natur und der Umwelt angeprangert und die Folgerung gezogen, dass sich der Mensch selbst umbringen wird.

„Für alle Zeit“, wie es Kurt Lehmkuhl in einer Geschichte formulierte, wird es dann die Welt in der jetzigen Form wohl nicht mehr geben. Sein Text endet mit dem gemeinsamen Untergang eine früheren Liebespaares. „Die Nacht der Entscheidung“, so ein Titel, den Wagner vortrug, ist eine Nacht, die in einer vorhersehbaren, tödlichen Katastrophe endet und enden muss.