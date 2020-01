VHS zur Erinnerung an den Namensgeber Anton Heinen : Gedenkkonzert für Heinen und Beethoven

Die Anton-Heinen-Volkshochschule erinnerte in Rickelrath musikalisch an ihren Namensgeber, der kürzlich 150. Geburtstag hatte.

Das Gedenken an den Namensgeber der Volkshochschule des Kreises Heinsberg, Anton Heinen, in Form eines Neujahrskonzertes des VHS-Ensembles Collegium Musicum in der Kirche Mariä Himmelfahrt hat seit vielen Jahren Tradition. Zusätzliche Bedeutung erhielt das Konzert dadurch, dass Heinen Ende vergangenen Jahres 150. Geburtstag gefeiert hätte. Ebenso berücksichtigten die rund 40 Instrumentalisten unter Leitung von Wim Brils bei ihrer Programmgestaltung das aktuelle Beethovenjahr zu dessen 250. Geburtstag. Zusammen mit den weiteren Werken ließen sie so eine abwechslungsreiche Musikauswahl mit einigen zeitgenössischen Werken hören.