Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus Am 24. Februar um 19.10 Uhr wurde der im abgedunkelten Wohnzimmer befindliche Hauseigentümer eines Hauses auf der Friedensstraße in Wegberg-Beeck auf eine Person aufmerksam, die die unverschlossene Terrassentür öffnete. Als der Hauseigentümer daraufhin nach seiner Frau rief, entfernte sich die für ihn fremde Person in unbekannte Richtung. Der unbekannte Täter konnte nicht mehr aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.