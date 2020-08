Verkehr in Wegberg : Radwege müssen in Zukunft nicht mehr genutzt werden

Radwege müssen in Zukunft nicht mehr genutzt werden

Verkehr in Wegberg

Der Radweg am Ortsausgang von Klinkum (Richtung Wegberg). Viele Schilder wie dieses wurden von der Stadt entfernt. Foto: Jürgen Laaser (Archiv)

Wegberg Die Stadtverwaltung Wegberg hebt die Benutzungspflicht für Radwege in den meisten Fällen auf. Darüber wurde bei der Sitzung des Ausschusses für Tourismus, Kultur, Sport und Verkehr diskutiert.

Das Radwegenetz im Wegberger Stadtgebiet war unter verschiedenen Facetten ein Hauptthema bei der Sitzung des Ausschusses für Tourismus, Kultur, Sport und Verkehr im Wegberger Forum. Nicht immer stimmte dabei die Auffassung der Verwaltung mit der der Kommunalpolitiker überein. Den Bau eines Radweges als Lückenschluss zwischen Dalheim und der Stadtgrenze zu Wassenberg an der alten Bahntrasse sollte nach Wunsch der Verwaltung abgelehnt werden, der Ausschuss hingegen erwartet von ihr konstruktive Gespräche mit der Nachbarkommune und vertagte den Beschluss.

Wenig Begeisterung rief bei der CDU-Fraktion die Empfehlung der Verwaltung hervor, einen Antrag zur Radwegesituation in und um Uevekoven aus der Liste der offenen Anträge abzusetzen. Die Fraktion fände es gut und dringend geboten, dass der Bürgermeister noch einmal Gespräche mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW wegen der Radwegeführung sucht, so Georg Schmitz. Zugleich fordert die CDU, dass vor der Erstellung einer Vorlage die Verwaltung die Bürgergruppe, die SPD-Fraktion mit deren Antrag zum Fahrradschutzstrefen und den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub zu einer Anhörung einlädt. Nach wie vor werde die Straßenführung von Uevekoven und Holtum von der Stadt als offizieller Schulweg zum Schulzentrum ausgewiesen. „Unsere Auffassung ist, dass demnach auch die Stadt für einen sicheren Schulweg Sorge tragen muss“, so Schmitz.