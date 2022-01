Veranstaltungen in Wegberg : Werbegemeinschaft blickt optimistisch auf 2022

Wegberg Nach der Durststrecke im vergangenen Jahr hofft der Vorstand darauf, dass Veranstaltungen wie geplant stattfinden können. Den Auftakt macht das Frühjahrsfest.

Als „absolutes Highlight“ des vergangenen Jahres bezeichnet Küsters die Wegberger Eisbahn inklusive Bierkasten-Curling-WM, die mit einem Plus abgeschlossen werden konnte. „Das ist selbst in normalen Zeiten nicht selbstverständlich“, sagt er. Sowohl Eismeister Friedhelm Hilz als auch die Gastronomen im beziehungsweise am Weihnachtsdorf, darunter Japis Bistro, seien sehr zufrieden gewesen mit den Besucherzahlen im Verlauf von sieben Wochen zwischen Mitte November und Anfang Januar. Aufgrund ausgefallener Veranstaltungen wie dem Adventsmarkt in der Innenstadt wäre es denkbar schlecht gewesen, wenn nun auch die Eisbahn Verlust gemacht hätte, macht Michael Küsters deutlich. Im Vorjahr musste die Eisbahn aufgrund des bundesweiten Lockdowns sogar komplett vom Terminkalender gestrichen werden.