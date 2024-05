Feiern in Wegberg Voller Einsatz zum Vatertag

Ein beliebtes Ziel war das Angerfest in Rickelrath, das seit jeher von der ortsansässigen Löscheinheit der Feuerwehr Wegberg ausgerichtet wird. „Seit heute Morgen herrscht hier reger Betrieb“, schmunzelte Hauptbrandmeister Michael Kluth, Löschgruppenführer der Rickelrather Feuerwehrmänner. Immer wieder kamen große Gruppen von Radfahrern am Anton-Heinen-Haus vorbei, um sich bei kühlen Getränken, Grillgut und Kuchen für die nächste Etappe ihrer Vatertagstour zu stärken. „Es ist ein ständiges Kommen und Gehen – das liegt aber auch daran, dass Rickelrath bei vielen fest auf der Tourenkarte steht. Wir machen das jetzt schon fast 20 Jahre lang, das Angerfest zum Vatertag ist bewährte Tradition“, erzählte Kluth. Heute wohnt dem Namen des Festes vor allem Nostalgie inne – aufgrund des Verkehrsaufkommens und um Unfälle zu vermeiden, wird das Vatertagsfest schon seit geraumer Zeit nicht mehr auf dem Rickelrather Dorfanger veranstaltet. Seitdem die Rickelrather Löscheinheit 2015 ihr neues Gerätehaus an der Anton-Heinen-Straße bezog, findet das Fest nun in etwas ruhigerer Lage statt. Den Besucherzahlen tat das keinen Abbruch – traditionell begrüßen die Rickelrather neben den ortsansässigen Nachbarn nicht nur „Laufkundschaft“, sondern auch befreundete Feuerwehren aus dem Wegberger Gebiet sowie Mönchengladbach-Broich. „Weil wir aneinandergrenzende Einsatzgebiete haben, haben wir gemeinsam mit den Broicher Kameraden schon einige Übungen absolviert und legen viel Wert darauf, den guten Kontakt auch jenseits der Ernstfälle zu pflegen“, so Kluth. Er sprach begeistert über das bunt gemischte Publikum, das sich jedes Jahr zusammenfände: „Die Kinder freuen sich vor allem über die große Hüpfburg in Feuerwehroptik, die Erwachsenen tauschen sich aus. Im Vorhinein unterstützt uns die Dorfgemeinschaft in jedem Jahr, die Nachbarn und unsere Frauen backen Kuchen für die Cafeteria – das Angerfest bringt von jung bis alt einfach alle zusammen.“