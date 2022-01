Geschenkeregal in Arsbeck : Ute Baschab bietet Artikel zur kostenlosen Mitnahme an

Wegberg Ute Baschab aus Arsbeck macht anderen Menschen eine Freude, indem sie gebrauchte Artikel aller Art zur kostenlosen Mitnahme anbietet. Die Gebrauchtwaren wechseln meist schnell den Besitzer.

Über Facebook teilt Ute Baschab in unregelmäßigen Abständen mit, dass sie ihr Geschenkeregal frisch aufgefüllt hat. Sogar Elektrogeräte werden abgegeben. „Einmal war ein funktionstüchtiger Staubsauger dabei“, erzählt Tochter Luise Rausch. Selbst Handy-Ladekabel und Werkzeuge aller Art werden zur kostenlosen Mitnahme ausgelegt. Auch kleine Abnehmer sind glücklich, wenn das Regal einige unerwartete Überraschungen in der Kinder-Box“ für sie bereit hält. „Sehen Sie mal“, sagt Ute Baschab und hält ein aus Keksen gebasteltes Weihnachts-Häuschen, verpackt in Klarsichtfolie, in ihren Händen. „Das haben mir Kinder aus dem Ort geschenkt, weil sie sich so sehr über meine Sachen gefreut haben.“