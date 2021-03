Nach Kollision auf der B221 bei Wegberg-Wildenrath : Unfallflüchtiger stellt sich bei der Polizei

Wegberg Ein 44-jähriger aus Wassenberg verursachte auf der B221 zwischen Wildenrath und Arsbeck einen schweren Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Die Polizei suchte mit Hunden, Wärmebildkamera und einem Hubschrauber nach dem Mann.

Von einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 221 zwischen Wildenrath und Arsbeck berichtet die Polizei. Ein 44-jähriger Wassenberger wollte am Freitag, 5. März, gegen 21.05 Uhr mit seinem Auto zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge in Richtung Arsbeck überholen. In einer langgezogenen Rechtskurve überholte er zunächst das Fahrzeug einer 24-jährigen aus Brüggen, als ihm das Auto einer 55-jährigen Wassenbergerin entgegen kam.