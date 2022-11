Unfall in Wildenrath : Junger Mini-Fahrer landet auf dem Dach

Feuerwehrleute drehten das Auto mit vereinten Kräften wieder um. Foto: Uwe Heldens

Wildenrath Nachdem sich am Donnerstagnachmittag in Heinsberg gleich vier Autos bei einem Unfall in einer Art Kettenreaktion gegenseitig aufgebockt hatten, landete am Abend in Wildenrath erneut ein Auto in einer ungewöhnlichen Position.

Gegen 20.45 Uhr hatte ein junger Wassenberger auf der Heinsberger Straße aus unklarer Ursache die Kontrolle über seinen Mini verloren, wie die Polizei mitteilte. Er stieß mit einem geparkten VW Tiguan zusammen, überschlug sich und landete mitten auf der Straße auf dem Dach. Der junge Fahrer verletzte sich glücklicherweise nicht schwer und konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Zur Sicherheit wurde er dennoch ins Krankenhaus gefahren. Feuerwehrleute drehten den Mini mit vereinten Kräften wieder um, bevor er abgeschleppt wurde. Der Tiguan wurde durch den Aufprall einige Meter rückwärts gedrückt und blieb vor einer Hauswand stehen.

(cpas)