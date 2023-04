Grenzlandring in Wegberg Auto überschlägt sich bei Unfall

Wie die Polizei mitteilt, war es am späten Nachmittag auf der Umgehungsstraße in Höhe der Kreuzung Richtung Beeck und Holtum zu dem Zusammenstoß gekommen, an dem ein Mercedes und ein Volkswagen beteiligt waren. Offenbar hatte in Fahrzeug abbiegen wollen, ein Fahrzeug muss jedoch auch die Rote Ampel übersehen haben – welches das war, konnte die Polizei am Freitag noch nicht ermitteln.