Unfall in Tüschenbroich Motorradfahrer wird schwer verletzt

(RP) - Auf der Gerderhahner Straße in Tüschenbroich ist es am Samstag (9. September) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Laut Polizei fuhr der 27-Jährige gegen 12.20 Uhr auf der Landstraße 364 aus Richtung Wegberg in Fahrtrichtung Tüschenbroich und wollte einen Wagen vor ihm überholen, der von einer 43-jährigen Wegbergerin gesteuert wurde. Als er zum Überholvorgang angesetzt hatte, bog die Frau nach links auf ein Grundstück ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.