Viersener verursacht Unfall bei Klinkum Kollision auf Kreuzung – zwei Autos landen im Feld

Klinkum · Wer am Samstagnachmittag um kurz nach 15.44 Uhr in Wegberg an der Kreuzung K29/In Petersholz vorbeikam, dem bot sich ein kurioses Bild. Zwei Fahrzeuge waren stark beschädigt nach einem Zusammenprall auf eben jener Kreuzung in ein benachbartes Feld geschleudert worden und kamen dort zum Stehen.

29.01.2023, 15:38 Uhr

Beide Fahrer wurden verletzt, auch die zwei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Foto: uwe Heldens/Uwe Heldens