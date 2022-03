Kulturring trauert um langjährigen Vorsitzenden : Folkmar Pietsch bleibt unvergessen

Wegberg Kurz vor seinem 80. Geburtstag ist Folkmar Pietsch am 24. Februar verstorben. Der Kulturring Wegberg trauert um seinen langjährigen Vorsitzenden, der zugleich auch viele Jahre diese Redaktion geleitet hat.

(RP) Die Mitglieder des Kulturrings Wegberg ereilte Ende des vergangenen Monats eine traurige Nachricht. Ihr Gründungsmitglied und langjähriger Vorsitzender Folkmar Pietsch verstarb am 24. Februar nach kurzer, schwerer Krankheit, nur wenige Tage vor seinem 80. Geburtstag. Er wurde in aller Stille im engsten Familienkreis beigesetzt.

Folkmar Pietsch ist am 24. Februar gestorben. Foto: Krebs, Andreas (kan)

Folkmar Pietsch war eine Institution in Wegberg. Als langjähriger Redaktionsleiter der Rheinischen Post berichtete er über alle lokalen und überregionalen Ereignisse. Hier waren Kultur und Politik in Wegberg seine Schwerpunkte. Im Laufe der Jahrzehnte seines Schaffens lernte er alle daran Beteiligten gut kennen – und alle Akteure in Wegberg kannten ihn.

Zu Beginn seines Ruhestands gründete er im Jahre 2004 mit einigen andern Wegberger Bürgern den Kulturring Wegberg. Sie setzten sich zum Ziel, für die Wegberger Bevölkerung mehr kulturelle Erlebnisse zu schaffen, als dies zuvor in der Grenzlandringstadt der Fall war.

Folkmar Pietsch organisierte zusammen mit seinen Vorstandskolleginnen und Kollegen zahlreiche Vorträge, Konzerte, Museumsbesuche und Kabarettaufführungen. Seine Liebe galt auch den Vorstellungen des Kindertheaters für die jüngsten und kleinsten Wegberger. Über viele Jahre setzte er sich als Vorstandsvorsitzender zum Wohl der Vereinsmitglieder, aber vor allem zum Wohl der kulturinteressierten Bürger von Wegberg ein. Unvergessen ist sein unermüdlicher Einsatz bei der jährlichen Kunstoffensive, im Kloster und im Klostergarten.

Bis zur körperlichen Erschöpfung organisierte und arbeitete er hier für das Gelingen der großen Veranstaltung. Nachdem er aus gesundheitlichen Gründen den Vorsitz des Kulturrings an Annemie Kammans-Feldberg weitergegeben hatte, war er zuverlässig mit vollem Einsatz in der Vorbereitung und Organisation bei jeder Veranstaltung dabei. Auch seine Artikel für den Verein in der Lokalpresse und besonders auf der Homepage des Kulturrings werden dem Verein sehr fehlen.

Nach dem Rückzug seiner Nachfolgerin, Kammans-Feldberg, stand Folkmar Pietsch mit seiner Erfahrung dem neuen Vorsitzenden Willy Meersmann hilfreich als Stellvertreter zur Seite. Sein schneller Tod kam nun sehr überraschend für alle und reißt im Kulturring eine große Lücke.

Sein letztes Projekt lag ihm sehr am Herzen und wird in seinem Sinne vom Verein fortgeführt. Es ist die Aufführung des Kabarettisten Stefan Verhasselt am 29. April in der Wegberger Mühle. Nähere Informationen dazu folgen demnächst. Sicher würde Folkmar Pietsch sich auch dabei wieder ein volles Haus für den Kulturring Wegberg wünschen, sind die Mitglieder des Kulturrings überzeugt.

