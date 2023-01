Bürgermeisterorden verliehen Unermüdlich für den Wegberger Karneval im Einsatz

In diesem Jahr spielte die närrische Zahl elf bei der Bürgermeisterordensverleihung eine besondere Rolle. Es wäre in 2023 eigentlich die 13. Verleihung, aber durch die coronabedingte Pause von zwei Jahren fand die Zeremonie im Forum Wegberg am Freitag nun erst zum elften Mal statt. Der Bürgermeisterorden wird jedes Jahr einem verdienten Mitglied aus jeder Karnevalsgesellschaft der Mühlenstadt für ehrenamtliches Engagement zur Erhaltung und Fortentwicklung des karnevalistischen Brauchtums verliehen.