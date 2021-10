Wegberg : Unbekannter droht Wurstverkäufer mit Messer

Die Polizei fahndet nach dem Unbekannten, der den Wegberger brutal niederschlug. Foto: dpa/Fabian Strauch

Wegberg Ein Wursthändler aus Wegberg ist am Dienstag, 19. Oktober, an einem Verkaufsstand in der Landeshauptstadt Düsseldorf Opfer eines Überfalls geworden.

(RP) Wie die Polizei mitteilt, habe der unbekannte Räuber dem Mann an seinem mobilen Wurstwagen an der Straße Im Geesterfeld in Derendorf plötzlich mit einem Messer gedroht, sei aber ohne Beute geflüchtet.

Ersten Aussagen des 31 Jahre alten Verkäufers aus Wegberg zufolge hatte er kurz an der Straße gehalten, „um sich zu erleichtern“. Als er zum Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass jemand hinter ihm stand. Als er sich umdrehte, erkannte er den Täter mit Messer, ehe er einen Faustschlag ins Gesicht erhielt und zu Boden ging. Anschließend trat ihm der Täter noch in die Rippen. Dann versuchte er, die Kasse des Wagens zu öffnen. Offensichtlich misslang dieser Versuch allerdings. Ohne Beute flüchtete der Räuber aus dem Fahrzeug in Richtung Thewissenweg.

Der Verkäufer wurde durch den Schlag und die Tritte des Täter verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Den gesuchten Täter beschreibt der Mann als als 1,85 Meter groß und von schmaler Statur. Er war mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet und trug einen dunklen Bart.