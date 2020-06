Unbekannte zündeln in Dalheim : Spaziergängerin löscht Feuer

Wegberg Dem Einsatz einer Spaziergängerin ist es zu verdanken, dass ein Waldbrand in Dalheim verhindert werden konnte. Sie löschte am Dienstag nahe der Wagnerstraße ein Feuer.

Das hätte ein größerer Waldbrand werden können: Unbekannte Täter zündeten am Dienstag gegen 16 Uhr auf einem Waldweg in der Nähe der Wagnerstraße in Dalheim ein Feuer an. Eine Spaziergängerin entdeckte die Rauchentwicklung und konnte nach Polizeiangaben das Feuer löschen, ehe es auf das Unterholz übergreifen konnte.