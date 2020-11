Einbrüche in Wegberg : Unbekannte brechen Fenster auf und stehlen Schmuck

Wegberg Gleich zwei Wohnungseinbrüche meldet die Polizei.

Über zwei Wohnungseinbrüche in Wegberg, die sich am Montag, 2. November, zwischen 15.30 und 19.50 Uhr ereignet haben, berichtet die Polizei. Am Föhrenweg zerschlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe und drangen so ins Innere eines Hauses ein, wo sie Schubläden und Schränke durchwühlten. Was sie stahlen, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.