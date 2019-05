Ulrike Clahsen ist Mutter von neun Kindern : „Mett-Donnerstag“ statt Muttertag

Familie Clahsen vor 16 Jahren sowie mit Freundin Ivonne, mittlerweile die Ehefrau von Björn Clahsen. Damals fehlte Nina Clahsen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wegberg/Erkelenz Ulrike Clahsen wollte schon immer eine große Familie. Die ehemalige Leiterin des Erkelenzer Hospiz hat neun Kinder.

Von Daniela Giess

Als im Jahr 2000 das Hospiz der Hermann-Josef-Stiftung in Erkelenz öffnete, entschied sich der damalige Verwaltungsdirektor Wolfgang Salz klar für sie – bei 20 Bewerbungen für die Leitungsstelle. Eine Frau, die neun Kinder hat, müsse organisieren können, meinte er. Rund 17 Jahre leitete Ulrike Clahsen die Einrichtung für Todkranke. Gearbeitet hat die heute 61-Jährige ständig – mit kurzen Unterbrechungen. „Ich wollte immer eine große Familie“, erinnert sich die gelernte Krankenschwester, die lange in der Wegberger St.-Antonius-Klinik tätig war.

Das erste Kind war Sohn Björn, heute 39. Erst spät, im fünften Monat, wurde die Schwangerschaft entdeckt. Ultraschalluntersuchung? Fehlanzeige. „Damals benutzte man noch ein Horchrohr“, erinnert sie sich schmunzelnd. Heirat, kleines Familienglück zu dritt. Zwei Jahre später kam Tochter Nina (37) auf die Welt. „Einen Anspruch auf Elternzeit und Erziehungsgeld gab es nicht. Maximal zehn Wochen durfte eine Mutter nach der Geburt zu Hause bleiben. Das habe ich auch gemacht und anschließend noch meinen Jahresurlaub dran gehängt“, berichtet Ulrike Clahsen, die heute mit Ehemann Willi, einem Familientherapeuten, und drei ihrer neun Kinder das große Areal auf dem Dalheimer Klosterhof mit mehreren Häusern bewohnt.

Info Mit zwei Autos nach Österreich Urlaub Mit zwei Autos (Sieben-Sitzer plus Kombi), neun Kindern und reichlich Gepäck fuhr Familie Clahsen früher in den Urlaub. Unterkunft fanden sie in einem Gemeindehaus in Österreich. „Wir waren Selbstversorger", erinnert sich die Mutter. Zuhause Jedes der heute erwachsenen Clahsen-Kinder besitzt nach wie vor einen Haustürschlüssel für die Wohnung der Eltern. „Unsere Kinder sind hier immer willkommen."

Fünf Jahre, ohne schwanger zu sein. Dann kam Jan (32) auf die Welt. Lisa (31), Matthias (29), Lukas (28), Lena (24), Johannes (22) und Max (20) folgten. Obwohl eigentlich vier Kinder ihre persönliche Zielsetzung waren. Rückblickend sagt Ulrike Clahsen, die am Rheydter Elisabeth-Krankenhaus ausgebildet wurde und unter anderem als Fachkraft für Anästhesie und Lehrerin für Pflegeberufe tätig war, dass es damals einfacher gewesen sei und sie heute nicht mehr neun Kinder bekommen würde. „Die Bedingungen waren früher besser. Es gab weniger Stress, Kinder waren nicht so oft krank. Es war einfach möglich, es hat funktioniert.“

Ulrike Clahsen hat neun Kinder großgezogen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Den Muttertag am Sonntag haben die Clahsens nie als besonderen Tag zu Ehren der Mutter wahrgenommen. „Als unsere Mütter noch lebten, sind wir zu ihnen gefahren, die Kinder im Schlepptau“, erzählt die Neunfach-Mama mit mittlerweile sieben Enkelkindern. Und weiter: „Unsere Kinder hatten in der Schule oder im Kindergarten was gemalt oder gebastelt.“ Viel wichtiger ist es ihr immer gewesen, dass die Familie zusammen einen schönen Tag verbringen konnte. Das Freilichtmuseum im Eifel-Örtchen Kommern war dann oft das Ausflugsziel der Clahsens.

Statt zum Muttertag einmal im Jahr treffen sich die Eltern und ihre neun inzwischen erwachsenen Kinder lieber zum wöchentlichen „Mett-Donnerstag“, einem abendlichen Zusammensein in gemütlicher Runde mit Mettbrötchen. „Inzwischen wird aber lieber gekocht.“ Eine Aufgabe, die meist Willi Clahsen übernommen hat. „Ich kann nicht kochen“, gesteht die ausgebildete Fachkraft für Anästhesie augenzwinkernd. Die Gesprächsthemen gehen an diesen Abenden nie aus, es wird nie langweilig. Weil viele der Kinder und Schwiegerkinder ebenfalls in sozialen Berufen tätig sind. Weil sie das große Anwesen, das idyllisch im Wald in der Nähe der Dalheimer Mühle liegt, gemeinsam in Ordnung halten. „Mit einem Handmäher kämen wir hier nicht weit“, sagt sie lachend, als sie durch den großen Garten zur alten Scheune geht.

An das Familienleben mit neun Kindern denken alle gerne zurück. Björn, Lisa und Max sind ebenfalls auf dem alten Klosterhof zu Hause, auch die anderen Geschwister wohnen in der Nähe – in Arsbeck, Klinkum, Erkelenz und Mönchengladbach. Nur Sohn Lukas hat es nach Oberhausen verschlagen. „Unser Ausreißer.“ Als Lena als siebtes Kind geboren wurde, übernahm der damalige Bundespräsident Roman Herzog die Patenschaft. Hedwig Klein, zu der Zeit noch Bürgermeisterin in Wegberg, überreichte den siebenfachen Eltern eine Urkunde, einen Blumenstrauß und einen Scheck über 500 Mark.

Ulrike Clahsen glaubt, dass ihr die Erfahrungen in der Großfamilie oft zugute kamen. So habe sie das damals neue Erkelenzer Hospiz in der Öffentlichkeit bekannt gemacht, indem sie die Schulen eingebunden habe. Interessierte Mädchen und Jungen durften ein Praktikum absolvieren, Sponsorenläufe wurden veranstaltet, deren Einnahmen dem Hospiz übergeben wurden. Die inzwischen aufgelöste Pestalozzi-Förderschule hielt ihren Religionsunterricht häufig in der Einrichtung der Hermann-Josef-Stiftung ab.