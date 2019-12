Polizei sucht Zeugen : 39-Jähriger in Uevekoven durch Schuss auf Auto verletzt

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0241 9577 31101 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241 9577 34210 zu melden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Uevekoven Ein Schuss wurde in der Nacht auf Samstag, 14. Dezember, um 0.37 Uhr in Wegberg-Uevekoven auf das Auto eines 39-jährigen Mannes abgefeuert. Der Mann wurde durch das Projektil verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Das berichten die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und die Polizei Aachen in einer gemeinsamen Presseerklärung. Wer den Schuss auf das Fahrzeug des 39-Jährigen abgefeuert hat, ist nicht bekannt. Lebensgefahr besteht bei dem Mann nach Auskunft der zuständigen Ärzte nicht. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.

Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach hat Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet. Eine Mordkommission wurde bei der Polizei Aachen eingerichtet.