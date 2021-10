Wegberg : Über die Tüschenbroicher Geschichte

Wegberg Aufatmen beim Aktionskreis Wegberger Mühle (AWM): Das erste Angebot seit Februar 2020 – wegen der Corona-Pandemie waren alle geplanten Veranstaltungen abgesagt – wurde begeistert aufgenommen.

Ausgangspunkt war die Tüschenbroicher Mühle, wo Mühlenwirt Jörg Krapoll in die viele hundert Jahre alte Geschichte von Schloss und Mühle blickte. Besonders angetan waren die AWM-Gäste von dem im Aufbau befindlichen Museum in der in den vergangenen Jahren aufwändig sanierten Kornmühle. Nach einem Spaziergang an der Ölmühle vorbei wurde die Ulrichskapelle mitten im Wald besichtigt sowie die Heilig-Geist-Pfarrkirche, die Adele Theissen vorstellte und gleichzeitig viele Details aus dem Dorfleben erzählte.