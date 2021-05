Fernsehsendung zeigt die schönsten Orte : Wassenberg und Wegberg bei „Wunderschön“

Wassenberg/Wegberg Die Städte Wegberg und Wassenberg sind diesmal Orte, die in der beliebten WDR-Fernsehsendung „Wunderschön“ gezeigt werden. Dabei geht es um die schönsten Wasserblicke am Niederrhein.

Um die schönsten Wasserblicke am Niederrhein geht es am kommenden Sonntag, 16. Mai: Die WDR-Reihe „Wunderschön“ war dazu in der Region unterwegs und hat sich vor allem in Wassenberg und Wegberg umgesehen. Das Ergebnis wird am Sonntag um 20.15 Uhr ausgestrahlt.