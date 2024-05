Tus Wegberg Rückblick auf ein bewegtes Sportlerjahr

Die Mitgliederzahlen, das trug der Vereinsvorsitzende Carl Richter vor, belaufen sich auf genau 1057 Mitglieder, die meisten von ihnen, das heißt rund 380, sind dabei der Turnabteilung zuzurechnen. Allerdings werde auch, das berichtete die entsprechende Abteilung, der Basketball immer beliebter. Die ehemalige U16- und jetzige U18-Basketballmannschaft des Vereins spielt nach dem Gewinn des Qualifikationsturniers in der Oberliga des Westdeutschen Basketball Verbandes und auch die Herrenmannschaft konnte schon Erfolge verzeichnen: Nach dem Aufstieg in die Landesliga am Ende der Saison 2022/23 lautet ein erneuter Aufstieg – diesmal in die Oberliga – das Ziel für die kommende Saison. Aufgrund der hohen Nachfrage während der Basketball-WM im vergangenen Jahr ist wieder eine U16-Mannschaft in der Kreisliga angemeldet worden. Außerdem gibt es seit vergangenem November eine Mädchen-Basketballmannschaft.